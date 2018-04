Digitec Galaxus: Stefan Müller ist neues GL-Mitglied

Um die Innovationskraft weiter zu stärken, hat Digitec Galaxus die Geschäftsleitung um einen Bereich erweitert: Per sofort ergänzt Stefan Müller das Management als Chief Technology Officer (CTO), wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Müller arbeitet seit fast zehn Jahren bei Digitec Galaxus: Der heute 34-Jährige begann seine Karriere im Unternehmen als Software-Ingenieur. Danach war er Leiter des ersten Teams aus Software-Entwicklern. Und die vergangenen fünf Jahre war Müller als Head of Engineering zuständig für den Auf- und Ausbau der Entwicklungs-Abteilung. Diese ist mittlerweile über 100 Mitarbeiter stark. «Stefan ist mit uns gross geworden», sagt Florian Teuteberg, CEO von Digitec Galaxus. «Es freut mich, dass wir uns mit ihm als CTO nun noch stärker auf die Technologie konzentrieren können, die hinter unseren Onlineshops steckt.»

Duo für Innovation

Das so genannte Product Development von Digitec Galaxus ist mit der Beförderung von Stefan Müller neu durch ein Duo in der Geschäftsleitung vertreten: CIO und Digitec-Mitgründer Oliver Herren ist weiterhin für die Priorisierung der zu realisierenden Innovationen im Sinne der Kunden zuständig. Wie und mit welcher Technologie diese Innovationen umgesetzt werden, liegt nun in der Verantwortung von Müller und den Entwicklungsteams. Unter Müller will das Unternehmen unter anderem noch stärker in den Bereich Machine Learning investieren. «Ausserdem werden wir unsere IT personell weiter ausbauen», sagt Müller. «Dabei setzen wir auf einen agilen Entwicklungsprozess mit interdisziplinären Teams, die jeweils auf einen Teil unseres Geschäftsfelds spezialisiert sind und die Entscheidungen weitgehend eigenverantwortlich treffen.»

Die Geschäftsleitung von Digitec Galaxus besteht mit dem Zuwachs neu aus sieben Personen: Nebst Herren, Teuteberg und Müller setzt sich das Management aus Martin Walthert (CMO), Thomas Fugmann (CFO), Johannes Cramer (COO) und Hendrik Blijdenstein (CCO) zusammen. (pd/maw)