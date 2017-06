Tamedia TX: Über 300 Besucher an Technologie-Event

Tamedia TX, die hausinterne Konferenz für Engineers und andere Technologie-«Aficionados» von Tamedia, fand am Dienstag bereits zum dritten Mal am Tamedia-Hauptsitz in Zürich statt. Der Anlass soll den unternehmensinternen Austausch zu Technologie-Themen fördern, die Teilnehmenden vernetzen und inspirieren. Dieses Jahr nahmen über 300 Mitarbeitende aus den Bereichen Web, Mobile, Produkteentwicklung und Datenverarbeitung teil, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neben über 20 internen Referenten präsentierte unter anderem der «Cyborg rights»-Aktivist Aral Balkan ein Keynote zum Thema «Privacy is Innovation», bei dem er auf das Recht über die Kontrolle der eigenen Daten plädierte. Nicolas Bürer, Managing Director der Initiative «digitalswitzerland», beschrieb den digitalen Wandel und wies in seiner Präsentation unter anderem darauf hin, dass rund 65 Prozent der Kinder von heute einmal Berufen nachgehen werden, die es bisher noch gar nicht gibt. Mathieu Henri, Senior Engineer bei Microsoft, hat in seiner Nachmittags-Keynote zum Thema «Art & Code» eine kreative Coding-Demonstration live auf der Bühne durchgeführt.

Golden Cat Award

Auch dieses Jahr werden herausragende digitale Arbeiten und Projekte für die Bereiche Marketing, Produktentwicklung und Technologie ausgezeichnet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Mit dem «Tamedia Digital Hero» wird zudem eine Person für eine besondere Einzelleistung geehrt. Für den Award können sich interne digitale Teams bis am 1. August 2017 bewerben. Während der diesjährigen TX wurde bereits der «Golden Cat Award» in der Kategorie «Mobile Apps» an die Entwickler des Doodle-Teams vergeben. (pd/cbe)