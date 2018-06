Mit Verweis auf die grossen Transformationen in allen Bereichen der Wirtschaft, deren Gewinner und Verlierer sowie der Frage «Sind wir heute Lost in Transformation?» begrüsste am Dienstag Lennart Hintz, CEO MediaCom Schweiz, seine Gäste und leitete ein zum ersten Vortrag.

Kati Förster ist als Director Data Solutions MediaCom Österreich und Gastprofessorin unter anderem der Universität Zürich in Theorie und Praxis zuhause. Sie entmystifizierte die Big-Data-Welt, gab konkrete Empfehlungen für erfolgreiche Datenstrategien und zeigte anhand von Best Practices die Relevanz von Daten auf: «Daten sind weit mehr als ein nettes Add-on für Kampagnen. Sie verändern unseren strategischen Ansatz im Marketing, die Art wie wir Insights generieren, die kreative Ansprache gestalten und Medien ‹user-zentrieren›. Wir befinden uns erst am Anfang dieses Paradigmenwechsels.»

Die anschliessende Paneldiskussion war mit Experten der unterschiedlichen Player im Markt besetzt: Credit Suisse, Oracle als Datensammler, MediaCom von Agenturseite und Vermarkter wie Scout24 Schweiz und Goldbach Digital Services. Maurizio Miggiano, Head of Data & Analytics MediaCom, moderierte «gewohnt unterhaltsam und provokant», wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir nutzen die dynamische Entwicklung und die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Werbung», sagte Marco Dalla Valle von der Credit Suisse. «Noch nie konnte man sein Publikum so zielgerichtet und anhand klar messbarer Kriterien erreichen. Bei aller Freude über die vielen Spielarten digitaler Werbung sind wir der Meinung, dass Fokus wichtig ist. Andernfalls läuft man Gefahr, sich in den Details zu verlaufen und seine eigentlichen Vermarktungsziele aus den Augen zu verlieren.»

Man könnte annehmen, dass Agenturen mit der digitalen Transformation durch sind, meinte Tobias Kober, Chief Digital Officer MediaCom Schweiz. «Keinesfalls, wir befinden uns mitten in der digitalen Transformation. MediaCom standardisiert und automatisiert seine Prozesse, um die Beratungsstärke weiter auszubauen und dabei auch neue Kompetenzbereiche zu erschliessen. Ziel ist es, das Potential der Digitalisierung für unsere Kunden voll ausschöpfen zu können», so Kober.

Zum Abschluss des Events gab es angeregte Gespräche bei einem «Data on the rocks», «Viewability on the beach» und BBQ Beef. «Wir sind darauf angewiesen, dass wir uns selbst transformieren, sonst werden wir transformiert. Veranstaltungen wie der Digitalmix sind eine Inspiration. Die Inhalte, die Referenten und die Podiumsdiskussion: Da ist immer ein Puzzlestein dabei, den wir in unser Tagesgeschäft mitnehmen» wird Christian Hermle, Head of Group Marketing Amag Import, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)