KiloKilo: Wenn es auf dem Bildschirm Geld regnet

Die Zürcher Digitalagentur KiloKilo hat blingbling.money lanciert: eine interaktive Website, welche das Smartphone in eine «Money Gun» verwandelt und Geldscheine über den Bildschirm flattern lässt.

«Wir feiern damit auf nicht ganz ernstzunehmende Art unser einjähriges Bestehen, welches ein erfolgreiches erstes Jahr für uns war», wird Dominik Sigrist, Art Director und Geschäftsführer von KiloKilo, in einer Mitteilung zitiert. «Gleichzeitig erlaubt uns diese Anwendung auf spielerische Art zu zeigen, was im Digitalbereich an Interaktivität alles machbar ist.»

Gibt man auf Bling Bling Money den angezeigten URL-Code auf dem Smartphone und Computer ein, verbindet sich das Smartphone mit dem Computer und mittels Swipe-Bewegung kann man den Geldregen starten. Wer will, kann auch noch ein Hintergrundbild oder einen Youtube-Film uploaden und mit Geld bewerfen. (pd)