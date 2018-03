Filmbusiness: Arnold Schwarzenegger am Herzen operiert

Arnold Schwarzenegger ist nach US-Medienberichten am Herzen operiert worden. Er sei guter Dinge, sein Zustand sei stabil, meldete die «Washington Post» unter Berufung auf einen Sprecher des aus Österreich stammenden Schauspielers und Ex-Gouverneurs von Kalifornien.



Nach einem Bericht des US-Promi-Magazins TMZ unter Berufung auf Quellen aus der Umgebung Schwarzeneggers war der Filmstar und Bodybuilder am offenen Herzen operiert worden. Die Ärzte hätten eigentlich zunächst einen kleineren Eingriff geplant, sich dann aber zu einer mehrstündigen Operation entschieden.



Der heute 70 Jahre alte Ex-Gouverneur von Kalifornien war bereits 1997 einmal am Herz operiert worden, als ein Aorta-Ventil eingesetzt worden sei. Schwarzenegger hatte damals erklärt, der Eingriff habe nichts mit der Einnahme von Dopingmitteln in seiner Zeit als Bodybuilder zu tun, die er freimütig eingeräumt hatte.



Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz wünschte Schwarzenegger, den er als «Freund» bezeichnete, gute Genesung. Er freue sich auf ein Wiedersehen in Wien im Mai. (sda/dpa/eh)