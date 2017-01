Kai Diekmann: Ermittlungen wegen sexueller Belästigung

Photo17

Bühne frei für Fotografie-Talente

Schweizer Fotografen wie Lukas Maeder, Cyrill Matter, Iouri Podladtchikov oder Tina Sturzenegger stellen in Zürich ihre Werke aus. Die photo17 will «Impulsgeberin der Branche» sein. Am Freitag wird sie eröffnet.