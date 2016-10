Schönstes Dorf der Schweiz 2016: Morcote hat mit klarem Abstand gewonnen

Die «Perle am Lago di Lugano» hat sich mit klarem Abstand gegen die drei Mitfinalisten durchgesetzt. Das liege auch am aussergewöhnlichen Engagement der Dorfbewohner, wie Ringer Axel Springer Schweiz in einer Mitteilung schreibt.

Über 100 Dörfer waren für die Wahl zum «schönsten Dorf der Schweiz 2016» nominiert. Zwölf davon, je drei pro Sprachregion, wurden von der Jury in die nächste Runde geschickt. Die Schweizerinnen und Schweizer wählten aus jeder Sprachregion ihr Favoritendorf und damit Ardez (GR), Binn (VS), Morcote (TI) und Saint-Ursanne (JU) direkt in die Finalrunde. Am Ende schaffte es Morcote, das malerische Dorf am Hang des Luganersees, mit grossem Abstand auf Platz 1.

«Morcote ist ein Tessiner Bilderbuch-Dorf. Die engen Gassen, die farbigen Häuser, die Palmen und die traumhafte Lage am Lago di Lugano lösen automatisch Ferienstimmung aus. Doch am aussergewöhnlichsten sind die Dorfbewohner selbst. Sie wollten die Wahl unbedingt gewinnen», wird Stefan Regez, Co-Chefredaktor «Schweizer Illustrierte», in der Mitteilung zitiert. Dank einer grossen Werbekampagne in Form von Plakaten und Flyern, die in allen regionalen Hotels und Restaurants aufgelegt worden seien und zum Mitmachen motiviert hätten, sei es den Bewohnern gelungen, eine gewaltige Mehrheit an Stimmen zu mobilisieren.

Natürlich verlange ein solcher Sieg nach einer tollen Feier. Die 731 Einwohner des ehemaligen Fischerdorfes werden von der «Schweizer Illustrierten», «L'illustré» und «Il Caffè» zu einem grossen Fest eingeladen. Laut Mitteilung sagt Nicola Brivio, Bürgermeister von Morcote, zum Sieg: «Wir sind unglaublich stolz und fühlen uns geehrt. Das ganze Dorf steht hinter dieser Wahl und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen!»

Die Aktion «Schönstes Dorf der Schweiz 2016» wurde in Zusammenarbeit mit den Wettbewerbspartnern Volg, McOptik, Kneipp und Riposa durchgeführt. Insgesamt wurden bei der Wahl über 31'000 Stimmen abgegeben. (pd/clm)