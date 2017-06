Ralph Wicki: «Nachtclub»-Moderator geht auf Pilgerreise

Pilgerreisen gaben im ausklingenden Mittelalter Reichen, Armen, Jungen und Alten die Möglichkeit, zu reisen und die Fremde zu entdecken. Radio SRF 1 und «Schweiz aktuell» haben in einem Casting vier Personen gesucht, die sich vom 24. Juli bis 4. August 2017 auf das Abenteuer «Auf Pilgerreise – Leben vor 500 Jahren» einlassen und von Basel nach Freiburg pilgern möchten, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Bei der Anprobe der mittelalterlichen Kleidung haben sich die Auserwählten erstmals getroffen:

Angeführt wird die Pilgergruppe von Ralph Wicki. Der «Nachtclub»-Moderator von Radio SRF läuft die Strecke unter denselben Bedingungen ab wie seine Mitpilger: möglichst nahe an historischen Gegebenheiten. Sprich: Kleidung, Nahrung, Fortbewegung wie im späten Mittelalter. Auf ihrer Reise geniessen die Pilger das mittelalterliche Gastrecht. Ihr Weg führt sie an verschiedenen «heiligen» Orten der Schweiz vorbei, an denen Pilgernde auf ihren Reisen Kraft schöpften.

Wicki berichtet täglich mehrfach auf Radio SRF 1 über seine Erlebnisse unterwegs. Zudem liefert er Wissenswertes zu den «heiligen» Orten und deren Geschichte. Experten beleuchten ergänzend dazu die historischen und kulturellen Hintergründe des Pilgerns sowie der Zeit um 1517 herum. In der TV-Sendung «Schweiz aktuell» auf SRF 1 werden die Erlebnisse der Pilgergruppe täglich zusammengefasst. (pd/cbe)