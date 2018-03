Adela Smajic: Telebasel-Moderatorin ist neue Bachelorette

Ihr Name kursierte schon seit ein paar Tagen durch die Medien, nun ist klar: Die neue Bachelorette heisst Adela Smajic. Sie tritt die Nachfolge von Eli Simic an (persoenlich.com berichtete). An den Stränden Thailands versuchen ab Mitte April 22 Single-Männer der «begehrtesten Junggesellin der Schweiz» den Kopf zu verdrehen und ihr Herz zu erobern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die 25-jährige Smajic ist seit Januar 2017 Wetterfee und Moderatorin des People-Magazins «Glam» beim Basler Lokal-TV-Sender Telebasel. Telebasel-Chefredaktorin Karin Müller attestiert der Tochter des ehemaligen Fussballspielers und -trainers des FC Basel, Admir Smajic, nicht nur Fröhlichkeit, sondern auch Kompetenz, Biss und viel Moderationstalent. «Wir sind stolz, dass unser bekanntes Gesicht Adela Smajic die neue Bachelorette auf 3+ ist und wünschen uns, dass sie die letzte Rose einem ehrenhaften Verehrer geben wird», wird Müller in einer Meldung zitiert.

Den theoretischen Background eignet sich Smajic an der Universität Basel an: Die Schweizerin mit bosnischen und serbischen Wurzeln absolviert ein Bachelordiplom in Medien- und Sozialwissenschaften.

«Die Bachelorette» startet ab Montag, 16. April, um 20.15 Uhr, auf dem Privatsender 3+. (pd/cbe)