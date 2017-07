Instagram scheint wie geschaffen für kleine und grössere Ego. Wie präsentieren sich dort die Schweizer Kommunikationsprofis? persoenlich.com zeigt in loser Folge Fotos von Werbern, Journalisten, Kommunikationsprofis, Lobbyisten usw.

Heute der Instagram-Post von Steffi Buchli: Die ehemalige SRF-Sportmoderatorin und neue Programmleiterin von My Sports, verbringt ihre Zeit irgendwo in Griechenland. In einem Video zeigt sie, wie schön dort Sport sein kann. (red)