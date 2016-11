Manuel Bauer: Von SRF nach Nepal begleitet

Beobachter

«Prix Courage» für Berner Flüchtlingshelfer

Michael Räber aus Kiesen ist ausgezeichnet worden. Der 40-Jährige setzt sich auf Lesbos für Flüchtlinge ein.

Michael Räber aus Kiesen ist ausgezeichnet worden. Der 40-Jährige setzt sich auf Lesbos für Flüchtlinge ein. Der mit 15’000 Franken dotierte Preis wurde am Freitagabend in festlichem Rahmen in Zürich von Ständerätin und Jury-Präsidentin Pascale Bruderer Wyss überreicht.