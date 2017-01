Swiss Poster Award: 23 Nominierte sind auf der Shortlist

Der Countdown für den grossen Aussenwerbepreis der Schweiz läuft. Die «APG|SGA Poster Night» findet am 9. März 2017 in der neuen Samsung Hall statt. Die besten Plakatkreationen werden vor Gästen aus Werbung, Medien und Wirtschaft ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Shortlist mit insgesamt 23 Kreationen in den Kategorien «Commercial», «Public Service», «Culture», «Poster Innovations» und «Digital Out of Home» steht fest. Die Preisträgerinnen und -träger werden am 9. März 2017 im Rahmen der «APG|SGA Poster Night» ihre Awards persönlich in Empfang nehmen. Höhepunkt des Abends sei die Verleihung des Titels «Poster of the Year».

Der bekannte Schweizer Radio- und Fernsehmoderator Röbi Koller werde die geladenen Gäste auf die Show in der neu eröffneten Samsung Hall einstimmen und durch die Preisverleihung mit anschliessender Siegerparty führen. Die Verleihung wird jährlich durchgeführt. Der Swiss Poster Award unterstreiche die Bedeutung der Aussenwerbung im Intermediawettbewerb und dokumentiere Vielfältigkeit, Kreativität und Impact-Stärke.

340 eingereichte Kampagnen

Die 340 eingereichten Kampagnen für das Jahr 2016 seien vielfältig und kreativ gewesen, was in der Jury zu intensiven Diskussionen geführt habe. Bewertet wurden insbesondere die Originalität der Idee, innovative Ansätze und Inspiration, plakative Umsetzung der Werbebotschaft, kommunikative Nachhaltigkeit, grafische und gestalterische Ausführung sowie Typografie.

Der Jurypräsident und Direktor Museum für Gestaltung Zürich, Christian Brändle, bildet mit 19 unabhängigen Experten aus verschiedenen Fachbereichen die diesjährige Jury für den Swiss Poster Award. Am 8. Dezember 2016 habe sich die hochkarätig besetzte Jury aus den Bereichen Werbung, Kultur und Design zur Bewertung der Beiträge getroffen. (pd/clm)