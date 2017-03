TBWA\: 32 Tonnen Sand für den haarigen Federer-Spot

Seit mehr als einer Woche wirbt Roger Federer in einem TV-Spot für das neue Sunrise-Produkt «One». Mit langen Haaren und einem Vollbart erinnert der Tennisstar an Tom Hanks im Film Cast Away (persoenlich.com berichtete). Verantwortliche für die Kampagne ist die Agentur TBWA\. Diese liefert nun das Making-Of zum Spot nach. Um einen echt wirkenden, wilden Strand zu zeigen, haben die Verantwortlichen 32 Tonnen Sand zum Set transportiert.

«Wer in einem so hart umkämpften Markt wie Telekommunikation auffallen will, braucht neben einem starken Produkt auch einen ungewöhnlichen und damit aufmerksamkeitsstarken Auftritt», wird Agentur-Chef Matthias Kiess in der Mitteilung zitiert. Wie die Kampagne weitergeht, wollte er nicht verraten. (pd/wid)