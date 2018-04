Einer der strategischen Zielsetzungen von Bernmobil ist es, als attraktive Arbeitgeberin im Wirtschaftsraum Bern wahrgenommen zu werden. Dieses Ziel soll mit einer breit angelegten Kampagne erreicht werden. Gleichzeitig werden Mitarbeitende für konkrete Jobs rekrutiert.

Die von Hofer Kommunikation entwickelte HR-Kampagne setze die Vorteile einer Anstellung bei Bernmobil in Szene, schreibt die Agentur. Dabei zeige sie keine Szenen aus dem Berufsleben, sondern aus der Freizeit. Schliesslich richte sich die Kampagne an jüngere Personen, die aktiv in Freizeit und Beruf sind.

Deshalb die Kernaussage, dass man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bei Bernmobil neben der Arbeit auch genügend Zeit für Familie, Freunde und Hobbys hat. Die doppeldeutigen Headlines sollen unter anderem auf die Möglichkeit eines «Wunschdienstplans» für Mitarbeitende im Fahrdienst neugierig machen.

Die HR-Kampagne setzt sich aus folgenden Massnahmen zusammen: Webvideos, Augmented Reality-Videos, Plakate, Hängekartons, Banners, eBoards, Inserate und einem Radiospot.

Verantwortlich bei Bernmobil: Monika Scheiwiller und Monika Ryf (Marketing- Kommunikation), Hans-Peter Klaus (Bereichsverantwortlicher); verantwortlich bei Hofer Kommunikation: Reto Steiner, Daniel Scheuzger und Mike Krüll. Foto- und Filmaufnahmen: Jonathan Heyer. Produktion Radiospot: Promoton, Bobby Gertsch. (pd/wid)