Cannes Lions 2018: Astronauten-Spot ist der Überflieger

Anlässlich des Cannes-Lions-Festivals veröffentlicht YouTube eine Spezialausgabe seines Ads Leaderboard. Gekürt werden die weltweit zehn beliebtesten Werbevideos seit dem Festival des Vorjahres (Zeitraum April 2017 bis April 2018). Insgesamt wurden die Top-Ten-Videos 563,5 Millionen Minuten angesehen und verzeichnen über 465,4 Millionen Views, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Um die weltweit beliebtesten Werbevideos zu ermitteln, haben wir Kennzahlen wie Sehdauer oder Views verglichen, die den Zuschauerzuspruch auf YouTube messen», wird Dirk Bruns, Head of Video Sales bei Google Germany, zitiert. Marken wie LG, Budweiser und John Lewis hätten es mit beeindruckenden Werbeclips geschafft, nicht nur viele Views zu sammeln, sondern Zuschauer weltweit zu berühren. «Gutes Storytelling wirkt bei YouTube – das beweisen die herausragenden Beispiele unseres Leaderboard.»

Dass die Top 3 aus Indien, Finnland und Frankreich stammen, beweise: Kreative Werbevideos aus allen Ländern würden weltweit an Bedeutung gewinnen. Auch die USA und Grossbritannien platzieren sich im Leaderboard, heisst es weiter. Ob Natalie Portman als Miss Dior oder Rebel Wilson, Cardi B, Gordon Ramsay und Anthony Hopkins für Amazons Alexa: Die diesjährigen Gewinner überzeugen auch mit Prominenz.



10. A Slimy Situation – Choose How To Save Lego City!

Brand: Lego, Mediaagentur: Initiative, Kreativagentur: RGA



9. John Lewis Christmas Ad 2017 – #MozTheMonster

Brand: John Lewis, Mediaagentur: Manning Gottlieb OMD, Kreativagentur: adam&eveDDB



8. Budweiser 2018 Super Bowl Commercial – «Stand By You»

Brand: Budweiser, Mediaagentur: Dentsu Aegis Network, Kreativagentur: David



7. Jump Up, Super Star! – Super Mario Odyssey Musical

Brand: Nintendo, Mediaagentur: Blue 449, Kreativagentur: Leo Burnett



6. Meet iPhone X – Apple

Brand: Apple, Mediaagentur: OMD, Kreativagentur: In house



5. Samsung Galaxy – Growing Up

Brand: Samsung US, Mediaagentur: Starcom, Kreativagentur: Wieden+Kennedy



4. Alexa Loses Her Voice – Amazon Super Bowl LII Commercial

Brand: Amazon, Mediaagentur: Initiative, Kreativagentur: In house



3. Miss Dior – The new Eau de Parfum

Brand: Christian Dior, Mediaagentur: Havas US, Kreativagentur: In house



2. Clash of Clans: How Do We Get Over There?

Brand: Clash of Clans, Mediaagentur: In house, Kreativagentur: Barton F. Graf



1. LG Astronaut – Life Is Good 2017

Brand: LG India, Mediaagentur: Havas India, Kreativagentur: HS Ad. (pd/cbe)



persoenlich.com berichtet vor Ort über das Festival, das vom 18. bis 22. Juni dauert. Alle Berichte und Interviews zu den Cannes Lions 2018 finden Sie laufend ergänzt in dieser Übersicht.