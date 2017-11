Manor: Auch der Weihnachtsmann braucht mal Hilfe

Das diesjährige Motto der Manor-Weihnachtskampagne heisst «Special Christmas», wie die Warenhauskette in einer Mitteilung schreibt. Ihren Auftakt hat die Kampagne mit einem TV-Spot, der Kinder wie auch Erwachsene zum Träumen bringen soll. Der Animationsfilm erzählt von einem kleinen Jungen, der einen grossen Wunsch hat. Und da er weiss, dass der Weihnachtsmann alle Träume erfüllt, zeichnet er ihn auf einen Wunschzettel. Doch nicht jedes Kind malt wie Picasso und so muss Santa Claus mit grossem Schreck feststellen, dass er die Zeichnung nicht deuten kann.

Der Spot entführt die Zuschauer an den Nordpol und in die magische Welt der Weihnachtselfen. Am Ende findet der Weihnachtsmann aus seinem Dilemma und die Botschaft werde klar: Für ein ganz spezielles Weihnachtsfest sei Manor darauf vorbereitet, jeden noch so ausgefallenen Herzenswunsch zu erfüllen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Für die Realisation des Spots seien Spezialisten aus verschiedenen Bereichen des Films sowie eine Vielzahl von Animationstechniken eingesetzt worden. In einem fast einjährigen Prozess sei in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur BETC Shopper und der Produktionsfirma Passion Paris die Idee zur Handlung entwickelt, die Musik komponiert und alle Persönlichkeiten erarbeitet und zum Leben erweckt worden. Letzteres verantwortet kein geringerer als Peter de Sève, weltbekannter und mehrfach ausgezeichneter Illustrator und Charakter-Designer für Animationsfilme, der unter anderem Figuren für die Kinofilme «Finding Nemo» und «Ice Age» entwickelte.

Der Spot, der schweizweit ausgestrahlt wird, ist im TV in einer Länge von 40 und 20 Sekunden und im Kino in einer Länge von 2 Minuten zu sehen. Die ungeschnittene 2:15-minütige Version werde ausschliesslich auf den Manor-Social-Media-Kanälen sowie in den Schweizer Kinos gezeigt.