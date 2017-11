Wirz: Aus der geheimen Welt der Migros-Wichtel

von Edith Hollenstein

Die meisten Kunden legen ihre Einkäufe auf das Kassenband. Das Personal scannt die Produkte. Ein rotes Licht blickt, ein Piepsen ertönt. So der unspektakuläre Ablauf jedes Einkaufs.

Für die Weihnachtskampagne 2017 ging Wirz den Fragen nach: «Was tut sich eigentlich unter der Scheibe? Wo kommt dieses rote Licht her?». Die Antwort soll der diesjährige Weihnachtsfilm der Migros geben, «der das Tor zu einer magischen Welt in den Migros-Filialen öffnet», wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Der Spot erzählt die Geschichte vom kleinen Finn, der unter dem Kassenscanner wohnt und das Verkaufspersonal beim Scannen der Ware unterstützt.

Nur zusammen ist es schön



Der kleine Wicht mit riesigen Augen beobachtet unter der Glasscheibe, wie sich die Kundinnen und Kunden auf Weihnachten vorbereiten, Dekoration und viele Leckereien für die Festtage einkaufen. «Auch er will nun Weihnachten feiern. Doch schnell erkennt er, dass es mit ein wenig Deko nicht getan ist. Weihnachten ist das Fest des Zusammenseins, des Treffens mit Freunden und Familie. Und so erleben wir, wie Finn aus seiner Einsamkeit ausbricht und neue Freunde findet», schreibt Wirz.



Schliesslich entdecke er, dass es noch andere Migros-Wichtel gibt – «und dass Weihnachten erst so richtig schön ist, wenn man nicht mehr alleine ist».

So unterstreiche die rührende Geschichte das diesjährige Motto: «Lassen wir niemanden alleine, feiern wir zusammen.» Damit ruft die Detailhändlerin zu Spenden über den Kauf von Schoggi-Herzen auf. Das Geld kommt Caritas, Heks, Winterhilfe, Pro Juventute und Pro Senectute zugute.





Die Geschichte rund um Finn und seine Wichtelfreunde setzt sich auch mit einer Sammelpromotion in den Filialen fort: Dort sind sechs Migroswichtel als Figuren erhältlich ­– jede ist mit eigenem Hörspiel ausgestattet.



