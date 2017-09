Inhalt und Form: Curdin Janett und Yacine Azzouz neu an Bord

Inhalt und Form erhält Zuwachs an der Spitze: Curdin Janett tritt neu dem Verwaltungsrat bei, wie es in einer Mitteilung heisst. Der ehemalige CEO von Publicis Schweiz und Werber des Jahres 2015 bringe seine langjährige Expertise neu bei Inhalt und Form ein. Weiter werde die Geschäftsleitung durch den Online-Profi und Strategen Yacine Azzouz in der Position als Head of Strategy verstärkt.

Mit Azzouz konnte Inhalt und Form neue Digital-Power und strategische Expertise ins Haus holen, wie es weiter heisst. Der Digital-Crack ist Mitglied der Geschäftsleitung und kümmert sich umfassend um die Kommunikationsstrategie der Kunden. Zudem verantwortet der 35-Jährige den Ausbau der Digital-Abteilung und die Weiterentwicklung des crossmedialen Kommunikationsangebots.

Azzouz studierte Soziologie und Kulturanthropologie an der Universität Basel sowie an der Humbolt Universität Berlin. Neben seiner Funktion als Head of Strategy and Digital bei Inhalt und Form absolviert er seinen MBA an der Berlin School of Creative Leadership.

«Curdin Janett und Yacine Azzouz bringen eine sehr breite Expertise in unsere Agentur. Wir sind sehr glücklich, dass wir beide mit an Bord haben und mit ihnen die Zukunft der Agentur gestalten dürfen», lässt sich Dominik Stibal, CEO von Inhalt und Form, in der Mitteilung zitieren.