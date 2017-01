Serviceplan Suisse: Der etwas andere Blumenstrauss

Spätestens seit dem preisgekrönten Dokumentarfilm «More than honey» des Schweizer Filmemachers Markus Imhoof ist das Bienensterben in aller Munde. Mit ihrem Produkt BeeHome beweist der Serviceplan-Neukunde Wildbiene und Partner, wie einfach es ist, etwas dagegen zu tun, heisst es in einer Mitteilung. So trage jeder, der ein Wildbienen-Häuschen inklusive Startpopulation im Garten oder auf dem Balkon anbringt, aktiv zur Vermehrung der harmlosen, aber sehr wichtigen Tiere bei und unterstützt die Bestäubung der Natur.









Zum Vergrössern klicken.

In der On- und Offline-Kampagne dramatisiert Serviceplan Suisse eine Welt ohne Bienen. Drei Sujets zeigen Alltagssituationen, die ohne Blütenpflanzen kaum denkbar wären. Der Besuch bei der Schwiegermutter, bei dem klassischer Weise ein Blumenstrauss mitgebracht wird; eine Van Gogh-Ausstellung mit dessen wohl bekanntesten Serie «Sonnenblumen» und ein traditioneller Brautstrausswurf. Doch weil es in einer Welt ohne Bienen auch keine Blumen gäbe, sind diese jeweils durch skurril-komische Objekte ersetzt. Die BeeHome-Häuschen sind ab sofort bestellbar.

Verantwortlich bei Wildbiene + Partner: Daniela Wechsler (Marketing), Thomas Strobl (Co-Founder); bei Serviceplan Suisse: Raul Serrat (Executive Creative Director), Michael Kathe (Creative Director), Hanna Blumenrath und Dieter Boller (Text), Cinthia Stettler (Art Direction), Nadine Stüssi und Andrea Menzi (Beratung), Pam Hügli (Gesamtverantwortung); Plan.Net (Online-Werbemittel) Jonathan Heyer (Fotografie), All in Productions (Foto-Produktion). (pd/clm)