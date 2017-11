Facebook wünscht sich offenbar eine Innovationskampagne. Der Internet-Gigant mit Sitz in Kalifornien will sich mit Themen wie Virtual Reality und Augmented Reality in Verbindung präsentieren. Dies berichtet der deutsche Branchendienst wuv.de unter Berufung auf «Business Insider». «Das könnte ablenken von den jüngsten Imageproblemen, die nicht zuletzt durch russische Einmischungsversuche in den US-Wahlkampf über das soziale Netzwerk entstanden waren», schreibt wuv.de. Facebook selbst verneint einen Zusammenhang.

Jedenfalls suche das Unternehmen nun eine Kreativagentur für seine neue Kampagne. Bisher habe Facebook mit Wieden + Kennedy aus Amsterdam zusammengearbeitet. (eh)