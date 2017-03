Wyler Werbung: Die feine englische Art im Kleinformat

Seit 2011 entwerfen die beiden Brüder Robert und Gavin Paisley Architektur im Kleinformat, wie die Agentur schreibt. Vom Guggenheim-Museum bis zur Loos-Villa reicht ihr Angebot, das klassische Bildhauerkunst (chisel) und modernen 3-D-Druck (Mouse) miteinander verbindet. Mittlerweile so erfolgreich, dass selbst die «Times» meint: «A perfect gift for all friends of architecture».

Wyler Werbung kreierte neben Logo und Briefschaften auch eine Inseratekampagne, die in ausgewählten Fachmagazinen läuft.

Verantwortlich bei «Chisel & Mouse»: Robert und Gavin Paisley; bei Wyler Werbung: Ruedi Wyler (CD/Text), Andreas Konrad (AD/Text). (pd/cbe)