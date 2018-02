Die Einreichungsphase für die Swiss Effie Awards 2018 ist abgeschlossen. Die meisten Cases wurden in der Kategorie Activation, gefolgt von Brand Experience und Brand Campaign, eingereicht, wie der LSA in einer Mitteilung schreibt. Es seien in allen Kategorien Cases eingereicht worden – auch in den zwei neuen «Media» und «Brand Campaign».

Frank Bodin, Mitglied der Effie-Leitung 2018, bemerkt laut Mitteilung über alle Kategorien gesehen «ein erfreulich hohes Niveau»: «Nun ist die Intelligenz und die Kreativität der Jury gefordert, den Weizen vom Edelmetall zu trennen. Und damit frische Standards für effektive und effiziente Werbung der Zukunft zu setzen».

In den nächsten Tagen beginnt der Prozess der Jurierung, der aus einer Online-Jurierung und einer Jury-Sitzung besteht.

Die Swiss Effie Awards werden in Gold, Silber und Bronze am 15. Mai 2018 vergeben. Admeira tritt auch in diesem Jahr als Host-Sponsor der Award-Verleihung auf. Bertrand Jungo, CEO von Admeira, lässt sich wie folgt zitieren: «Im Wettstreit um Aufmerksamkeit für Werbebotschaften sind Kreativität und Know-how gefragt. Wir sind stolz auf die in der Schweiz vorhandene Ideenvielfalt, welche uns in Kombination von Botschaft und effizienter Medienwahl immer wieder mit originellen und wirkungsvollen Kampagnen überrascht.»

Von der American Marketing Association gegründet, wird der Effie aktuell in über 40 Ländern vergeben. Er ist der einzige Award, der die Wirksamkeit von Marketing-Kommunikation auszeichnet.In der Schweiz findet der Swiss Effie Award seit 1985 statt. (pd/eh)