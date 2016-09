Claude Catsky: Die Konkurrenz mit Füssen getreten

Fast könnte man meinen, es handle sich bei den Werbe-Babys auf besagtem Inserat um jene aus der Werbekampagne eines grossen Mineralwasserabfüllers aus Frankreich – weit gefehlt. Es ist eine in der Schweiz im Juli lancierte Mineralwassermarke mit dem ungewöhnlichen Namen Spirit of Drini, die Babys auf den Flaschen der Konkurrenz herumtrampeln lässt.



Klicken zum Vergrössern.

Die neue Mineralwasser-Marke Spirit of Drini hat gleich mehrfach mit Babys und Kindern zu tun: Es erhielt nämlich tatsächlich als eines der wenigen natürlichen Mineralwasser der Welt ganz offiziell das Gütesiegel «Geeignet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung» und ist aufgrund der hohen Reinheit besonders für Säuglinge und Kleinkinder geeignet.

Zudem tun die Verantwortlichen tatsächlich etwas Konkretes für Kinder: In Partnerschaft mit der Kinderhilfsorganisation SOS-Kinderdorf hat man nämlich laut Mitteilung eine bemerkenswerte Initiative gestartet. Unter dem Motto «Schluck für Schluck für eine bessere Welt» verzichtet Spirit of Drini zugunsten von SOS-Kinderdorf von Anfang an auf einen beträchtlichen Teil des Gewinns. So gehen von jeder verkauften Flasche 5 Rappen an SOS-Kinderdorf. Der Kauf einer Flasche Spirit of Drini ermöglicht einem Kind auf der Welt, ein Glas frisches, sauberes Trinkwasser zu trinken.

Die Lancierungs-Kampagne für das neue Mineralwasser startet demnächst. Das Inseratesujet stammt vom Zürcher Werber Claude Catsky. Er zeichnet – zusammen mit Art Director Sebastian Hugelshofer – für die gesamte Kommunikation, inkl. Logo-Design, Name und Strategie verantwortlich, wie er auf Anfrage bestätigt. (ots/cbe)