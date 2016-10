TV- und Kinospots, Imagefilme, Filme für Marketing oder interne Kommunikation: Der Edi.16 steht vor der Tür.

Die Preisvergabe wird am Donnerstag, 3. November im Schiffbau in Zürich stattfinden, bis dann sind auf edinet.ch/shortlist diejenigen Arbeiten zu sehen, die es in die Endauswahl geschafft haben. (eh)