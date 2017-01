Feinheit: Die Zürcher Agentur baut Leitung aus

2016 etablierte Feinheit eine neue Partnerstruktur. Mit dem Einstieg von Patrik Schmid und Hannes Schwarz in die Partnerschaft konnte langjähriges Wissen und Engagement hinzugewonnen werden, heisst es in einer Mitteilung.

Nun könne Feinheit bei der Weiterführung der Partnerschaft einen nächsten Etappensieg feiern. Per 1. Januar 2017 sind Moritz Gerber und Simon Hugi als Partner dazugestossen und werden in der Bereichen Online Marketing und Politik/Campaigning ihr Können einsetzen.



Moritz Gerber (vgl. Bild oben) ist Spezialist für Strategie und Umsetzung von crossmedialer Kommunikation mit Schwerpunkten im Online Marketing (Social Media, Newsletter, SEO/SEM, Google Display Netzwerk, App Marketing, Gamification). Gerber hat einen Bachelor of Science ZFH in Kommunikation an der HWZ.











Simon Hugi ist Spezialist für Politik-/NGO-Kampagnen, strategische Kommunikation, Datenanalyse, Social Media und Projektmanagement. Hugi hat einen Master of Arts in Political Science, «Schweizer Politik und Vergleichende Politik - Comparative and Swiss Politics», Universität Bern. (pd/clm)