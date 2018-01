Seed: Drei Kurzfilme für Titoni

Das Familienunternehmen Titoni mit Sitz in Grenchen hat seine Marke und seinen Auftritt erneuert. Der Kerngedanke dabei: True Quality Time. Mit seinen klassischen, qualitativ hochwertigen mechanischen Uhren wolle Titoni den Kunden bei allen Erlebnissen ein treuer Begleiter sein, wie die Kommunikationsagentur Seed in einer Mitteilung schreibt

Seed hat den Kerngedanken in drei Kurzfilmen umgesetzt. Ein technisches Qualitätsmerkmal werde dabei jeweils mit einem besonderen Kundenerlebnis verknüpft, zum Beispiel Wasserdichtigkeit mit Canyoning.

Eingesetzt werden die Filme als zentrale Bestandteile des neuen Webauftritts, in den sozialen Medien, am POS, an Messen sowie im Rahmen von Veranstaltungen.





Verantwortlich bei Titoni: Tony Jost, Marcel Bachmann; verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication: Andy Klossner (Regie), Roman Kägi (Kamera), Bastian Hertel (Produktionsleitung), Felix Courvoisier (Produzent). (pd/maw)