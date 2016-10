Planet Luzern: Edi Lindegger wird neuer Geschäftspartner

Der Planet erweitert sein Team und erhält per sofort Zuwachs in der Geschäftsleitung. Mit Edi Lindegger gewinnt Planet einen erfahrenen und kompetenten Partner in den Bereichen Strategie, Beratung und Media, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Lindegger war in den letzten 20 Jahren in der Verlagsbranche für den Werbemarkt tätig, unter anderem bei der Publicitas und in den letzten beiden Jahren als Leiter Werbemarkt Zentralschweiz für NZZ Media Solutions. Er hatte in dieser Tätigkeit Einsitz in den Geschäftsleitungen der NZZ Media Solutions und der Neuen Luzerner Zeitung.