Als einer von Fords Bestsellern geht der neue Fiesta vom Design über die Technologie bis zur umfangreichen Ausstattung rundum erneuert an den Start, wie es in einer Mitteilung heisst. Allem voran sei er speziell in Sachen Musik ein Superstar. Dafür soll das eigens für den Fiesta entwickelten «B&O Play-Soundsystem sorgen. Gleichzeitig unterstütze Ford auch dieses Jahr wieder das Energy Air als offizieller Car Sponsor.

Musik war denn laut Mitteilung auch das alles verbindende Element in der Kampagne, die Ogilvy & Mather für Ford entwickelt hatte. Dabei habe man die Zielgruppe über zwei verschiedene Kanäle mit dem Produkt auseinandersetzen lassen.

Einmal in einer klassischen Werbekampagne, die in diversen Werbemitteln einlud, den neuen Fiesta auf einer Probefahrt näher kennen zu lernen und sich bei den «Fiesta Days» Mitte August gleich Tickets fürs Energy Air zu sichern. Dabei habe man sich bei Ogilvy & Mather eines «ganzen Orchesters an Werbemitteln» bedient: Angefangen bei Printinseraten, über Online-Aktivitäten wie Youtube Pre-Rolls, Display Ads und spezielle Fiesta-Superstar-Landingpage bis zum unüberhörbaren Radiospot.

Und einmal mittels einer Content-Kampagne, in der die Fiesta-Karaoke-Superstars gesucht wurden. Drei Teams wurden auserkoren, die jeweils einen neuen Fiesta für zwei Monate Probe fahren durften und dabei – angelehnt an das beliebte Carpool Karaoke – Songs performen und online stellen mussten. So konnten sie Likes sammeln und sich einen Vorsprung für den Final am Energy Air verschaffen, wo das Festival-Publikum den Fiesta-Karaoke-Superstar 2017 wählen wird.

Inhaltlich bildet das Thema Superstar gemäss Mitteilung den roten Faden durch das Werbe- wie auch durch das Content-Konzept und lässt so eine homogene Gesamtbotschaft entstehen. Für den optischen Zusammenhalt beider Kampagnen kreierte man bei Ogilvy & Mather durch die spielerische Visualisierung von Musik einen stringenten Look sämtlicher Kommunikationsauftritte, der sowohl die Print- und die Online-Medien als auch die Social Media- und PR-Aktivitäten visuell miteinander verbindet.

