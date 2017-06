Publicis Groupe: Ein Jahr nicht bei Cannes Lions und Co. dabei

Valencia Kommunikation

Bier- und Grillkenner kommen auf ihre Kosten

Die Agentur hat für Feldschlösschen die zwei Kampagnen «Grill and Win» und «Join the Brew Crew» realisiert. Im Zentrum steht dabei eine Online-Promotionslösung, welche in Zusammenarbeit mit der Tochterfirma Cab Services entwickelt wurde.