Ogilvy & Mather Zürich hat für die Migros Bank die neue Kampagne für Firmenkunden kreiert und umgesetzt. Im Zentrum der Kommunikation stehen die Kundenberater der Migros Bank, die die Branchen ihrer Kunden so gut kennen, dass sie genau wissen, was diese brauchen, heisst es in einer Mitteilung der Agentur. Umgesetzt wurde die Idee für Printanzeigen, Direct Mailings und Online-Banners.

Für Firmenkunden hatte man bei der Migros Bank bisher noch keine grösseren Werbekampagnen eingesetzt. Hier bestand also noch ein grosses Potential, durch entsprechende Kommunikationsmassnahmen Neugeschäfte zu generieren. Seit Mai 2018 ist deshalb zum ersten Mal eine Migros Kommunikationskampagne der Migros Bank im Einsatz, die über verschiedene Kanäle potenzielle Geschäftskunden anspricht. Ziel der Kampagne war, die Migros Bank als kompetenten Partner für professionelle Finanzierungslösungen für KMU zu positionieren, schreibt die Agentur.

Die Zielgruppe sind Firmen aus dem Gesundheitswesen wie Arzt- und Zahnarztpraxen, Spitäler und Kliniken sowie Unternehmen aus den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Transport und Logistik, Maschinenindustrie, Bauwirtschaft und öffentlichem Verkehr zusammen.

Für die neue Kampagne setzte man bei Ogilvy & Mather den Fokus auf die Spezialisierung der Kundenbetreuer in ihrem jeweiligen Ressort. Die Kundennähe wird durch Gegenstände symbolisiert, die sich bei den Kundenbetreuern am Arbeitsplatz befinden, aber eigentlich in die Welt der jeweiligen Kunden gehören. So entstanden verschiedene Sujets, die auf die jeweiligen Branchen, wie Gesundheitswesen, Zahnärzte, Immobilienunternehmen oder Fertigungsbetriebe eingehen und eine durchgängige Kampagne bilden, schreibt die Agentur.

Der Medienmix besteht aus Printanzeigen, Online-Bannern und Direct Mailings, die seit Mai 2018 zielgruppenspezifisch eingesetzt werden.

Verantwortlich bei Migros Bank: Oliver Estermann (Leiter Werbung & PR), Michel Binder (Spezialist Marketing-Kommunikation)) Verantwortlich bei Ogilvy & Mather: Thomas Bolliger (Creative Director), Marcel Elsener (Text/Konzept), Mark Levay (Art Director), Jonathan Schipper (Beratung, Gesamtverantwortung), Jonathan Heyer (Fotografie) (pd/wid)