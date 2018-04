Seed: Einfach zur Party der Tochter reisen

Seed hat im Auftrag der SBB für den Verband des öffentlichen Verkehrs einen Kurzfilm entwickelt und realisiert, der berühren soll. Er zeige die Einfachheit der Mobilität in naher Zukunft auf, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Die Verkehrsunternehmen und Verbünde im Rahmen von ch.direct und in Koordination mit dem Verband des öffentlichen Verkehrs (VöV) arbeiten daran, das Reisen in Zukunft einfacher zu machen. Dazu kümmern sie sich um Themen wie papierloses Ticketing, optimierte Auslastung der Verkehrsmittel oder verbesserte Information im Störungsfall.

Seed bringt die Vision des Verbands in einer kurzen, menschlichen Geschichte zum Ausdruck. Ein Winzer macht sich trotz eines angespannten Verhältnisses zu seiner Tochter auf die Reise zu ihrer Wohnungseinweihung. Der Film richte sich in erster Linie an die ÖV-Branche, darüber hinaus an Kundinnen und Kunden, so die Agentur.



Verantwortlich bei SBB: Eva Krueger, Marco Serratore; verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication: Mats Frey (Buch, Regie), Stephan Fallucchi (Kamera), Martin Luchsinger (Schnitt), Christian Schlumpf, Triplet Studios (Musik), Bettina Frymerman, Alex Biondi (Produktionsleitung), Marco Valpiani (Produzent). (pd/wid)