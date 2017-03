Exxtra: Fahrspass im Cabriolet

Audi hat mit dem Sportback, Cabriolet und Coupé und S5 vier A5-Modelle lanciert. Dafür hat Exxtra, Mitglied der Y&R Group Switzerland, verschiedene Key Visuals geschaffen, welche gezielt auf die Leidenschaft eingehen, die «Aficionados» im Zusammenhang mit Fahrzeugen fühlen, und gleichzeitig die Formschönheit der Modelle in Szene setzen. Der Aspekt der Leidenschaft wird unterstützt durch den Kampagnenclaim «Engineered with soul», wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Die Printkampagne sei von digitalen Massnahmen und Aktivitäten auf Handelsebene begleitet worden.

