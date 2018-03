Ogilvy & Mather: Gaby Zimmerli verlässt die Agentur

Nach etwas mehr als 26 Jahren bei Ogilvy, mehr als 18 Jahre davon als Managing Director von Ogilvy & Mather Schweiz, wird Gaby Zimmerli die Führung per 1. Juni 2018 an Jonathan Schipper übergeben. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

«Mein letzter Arbeitstag wird der 31. Mai sein und bereits drei Tage später werde ich eine Reise mit einem 4x4 entlang der Seidenstrasse bis nach Peking unternehmen», sagt Zimmerli auf Anfrage von persoenlich.com. Mit der Transsibirischen Eisenbahn gehe es dann im Spätsommer mit einigen Zwischenstopps wieder zurück nach Zürich. Was danach folgt, ist offen. «Ich freue mich ganz einfach auf Neues und auch darauf, Zeit für das eine oder andere neue Hobby zu finden. Denn bei Ogilvy und zuvor in zwei weiteren Agenturen sei ihr Hobby die Werbung gewesen. Getreu dem Zitat von David Ogilvy: «The psychiatrists say that everbody should have a hobby. The hobby I recommend is advertising».

In Nachfolger Jonathan Schipper (siehe Bild unten) war von 2004 bis 2009 das erste Mal bei Ogilvy, wechselte daraufhin auf Kundenseite und anschliessend zur Y&R Group, bevor er 2013 wieder zu Ogilvy & Mather zurückkehrte. Seitdem ist er Mitglied der Geschäftsleitung und Senior Berater. Parallel erwarb er sich an der Hochschule für Wirtschaft Zürich den Bachelor in Kommunikation und schloss Ende Monat sein Studium an der Universität Zürich mit dem Executive MBA ab.

Ogilvy & Mather Schweiz gehört zur Ogilvy Gruppe Schweiz. Die Ogilvy Gruppe Schweiz deckt «als lokales Netzwerk sämtliche Bereiche einer erfolgreichen 360°-Kommunikation ab, offline wie online», wie sie selber schreibt. (pd/eh)