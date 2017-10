TBWA\Zürich: Grosse Ehre für einen nachdenklichen Frosch

Im Zwei-Monats-Rhythmus veröffentlicht das «Lürzer’s Archive» die kreativsten Kampagnen und Arbeiten der Werbewelt. Das Printexemplar erscheint in 68 Ländern. In die vierte Ausgabe 2017 der renommierten Werbe-Bibel hat es der im April 2017 lancierte Brandfilm für McDonald’s Schweiz geschafft. Eine Arbeit aus dem Hause TBWA\Zürich, die von einem Frosch erzählt, der in seinem früheren Leben ein Mensch war und jetzt die Dinge bereut, die er als Mensch zu tun versäumte (persoenlich.com berichtete).

Unter dem Motto «Enjoy the Now» erinnert der Film alle Schweizerinnen und Schweizer daran, neben der vielen Arbeit auch mal den Moment zu geniessen. Und zwar noch in diesem Leben. (pd/wid)