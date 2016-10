FCB Zürich: Helsana bewegt die Schweiz

Bewegung ist wichtig, um gesund und in Form zu bleiben. Trotzdem bewegen sich zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung laut Bundesamt für Statistik zu wenig. Doch das will die Helsana Krankenversicherung jetzt ändern – mit über 100 individuellen Workout-Plakaten, wie die Agentur FCB Zürich in einer Mitteilung schreibt.

In 36 Städten in der gesamten Schweiz wurden über 100 Plakate gestaltet, welche die Passanten allesamt dazu auffordern, sportlich aktiv zu werden. Das Besondere: Für jedes Umfeld und jeden Touchpoint wurde eine bewegende Idee massgeschneidert. So wird zum Beispiel eine Plakatstelle am See zu einem Federballnetz, eine kleine Mauer in der Stadt zu einer herausfordernden Balance-Übung oder ein Plakat im Park zu einer Ping-Pong-Platte.

Gemäss dem Motto «Für mehr Bewegung engagiert» verwandeln die individuell gestalteten Plakate den öffentlichen Raum in eine riesige Trainingsfläche. Auf diese Weise sensibilisiert Helsana die Schweizerinnen und Schweizer nicht nur für das Thema Bewegung, sondern trägt darüber hinaus auch aktiv zu mehr Bewegung bei, wie es in der Mitteilung heisst.



