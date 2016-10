Serviceplan Suisse: Keine Spuren, keine Probleme

Der Putzmittelmarkt ist ein hart umkämpftes Geschäft. Aus diesem Grund muss die Kommunikation entsprechend auffallen, Spass machen und sich von den Standards der Putzmittelbranche abheben, schreibt Serviceplan Suisse in einer Mitteilung.

Darum hat sich die Mibelle Group Home Care für die Lancierung ihres neuen Heimpflege-Brands Wingo für diese Idee entschieden: Nicht etwa Hausfrauen beim Putzen zu zeigen, sondern die Mafia. Die Kampagne startet heute Montag in Frankreich.

Niemand putzt gründlicher als die Mafia, niemand beseitigt Flecken so effizient und schnell wie sie. Schliesslich hängt ihr Leben davon ab. Der Kampagnenclaim «Keine Spuren, keine Probleme» könnte daher auch von der Hauptfigur Don Lavaggio stammen. Zusammen mit seinen Schergen putzt er Szenarien auf, die verdächtig nach Tatorten aussehen. Er würde sie aber nie als solche bezeichnen – viel mehr redet er von Putzproblemen, die wir alle kennen: eine ausgeartete Party, tobende Kinder, hartnäckige Rotweinflecken und stumpfe Messer.



«Es ist uns eine grosse Freude, mit einem solch mutigen Kunden zusammenzuarbeiten. Herkömmliche Produkte in einem gänzlich ungewohnten Licht zu inszenieren, ohne dabei aber den Fokus aus den Augen zu verlieren – so macht unsere Kreativ-Arbeit Spass und eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten in der Kundenansprache», wird Raul Serrat, Executive Creative Director, in der Mitteilung zitiert.

Nach erfolgreicher Teaserphase startet die offizielle Kampagne heute Montag in Frankreich und findet in erster Linie online statt.



Die insgesamt sieben Filme mit Don Lavaggio werden als Pre Rolls und Content auf der Website eingesetzt. Auf der Plattform lernt der User die Personen rund um Don Lavaggio näher kennen und kann sogar selbst Teil der Familie werden – vorausgesetzt er besiegt sie im Putzduell. Auch am POS sind die Mafiosi präsent, mal auf Megapostern, mal auf animierten E-Boards, aber immer am Putzen. In Frankreich steht Wingo seit Anfang Oktober exklusiv in den Regalen von Carrefour.













