Jung von Matt/Limmat: Menschen auf Schwimmwesten portraitiert

Aktuell befinden sich weltweit 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Menschen, die mit einem Wort stigmatisiert werden: Flüchtling. Häufig mit Kriminalität, Gewalt und Armut assoziiert, geht das Bewusstsein verloren, dass diese Menschen vor ihrer Flucht ein ganz normales Leben geführt haben. Genau deshalb hat die Schweizer NGO The Voice Of Thousands mit Unterstützung von Borderfree und Schwizerchrüz das «Project Life Jacket» initiiert. Das Projekt wird von Organisationen und Vereinen aus ganz Europa getragen und unterstützt, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst.

Das Projekt basiert auf einer starken, emotionalen Idee: «Wir haben aus Syrien geflüchtete Menschen in den Camps von Griechenland besucht und die Lebensgeschichte von neun Personen auf ihre Schwimmwesten gezeichnet, die sie bei ihrer Überfahrt trugen», wird Michael Grossenbacher, Mitinitiant von Project Life Jacket und Co-Präsident von The Voice Of Thousands, zitiert. Die Zeichnungen zeugen von ihrem Leben vor den Kriegen, ihrem Leben, bevor sie sich eine Schwimmweste überstreiften und damit auch das Stigma «Flüchtling». Diese Botschaft wird im dokumentarischen Kurzfilm, auf den gezeichneten Westen sowie auf der interaktiven Plattform eindrücklich vermittelt.

Auf der Plattform kann die ganze Welt die neun Lebensgeschichten anhand der illustrierten Schwimmwesten und Interviews hautnah miterleben. «Wir möchten mit dieser Initiative nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern auch gleich Möglichkeiten geben, direkt und sinnvoll zu helfen», so Grossenbacher. Auf der Plattform besteht daher die Möglichkeit, eine oder mehrere beteiligte Organisationen und damit auch die betroffenen Menschen mit Sach-, Zeit- oder Geldspenden zu unterstützen.

Die Schwimmwesten wurden am 7. Dezember im Rahmen einer Ausstellung in Zürich vorgestellt. Bis am Samstag kann das Anliegen mit einem Thunderclap zusätzlich unterstützt werden.





