Serviceplan Suisse: Michael Kathe verlässt Havas Zürich

Serviceplan Suisse verstärkt sich weiter. Auf Kreationsseite wird Executive CD Raul Serrat in Zukunft von Michael Kathe als CD Text unterstützt, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit setze die Agentur gleichzeitig auf Kontinuität und neuen Schwung und fördert weiterhin den Teamspirit.

Kathe arbeitete bisher in namhaften Agenturen von Weber, Hodel, Schmid, über Publicis, Jung von Matt/Limmat, TBWA bis zu Rod. Zuletzt war er dreieinhalb Jahre lang als Creative Director bei Havas Zürich tätig, wo er unter anderem Kunden wie die Credit Suisse, Coop, Schweiz Tourismus oder die Tabak- wie die Alkoholprävention des Bundesamtes für Gesundheit betreute. Kathe ist Mitglied des Art Directors Club der Schweiz.

Mit Edi Walker in der Beratung erhält die Agentur einen Group Account Director mit langjähriger Erfahrung. Walker arbeitete ebenfalls in namhaften Agenturen wie Jung von Matt/Limmat oder McCann Ericksson und betreute in den letzten zehn Jahren bei Y & R unter anderem diverse Migros-Accounts, die ÖKK, die Schweizer Berghilfe und den Beobachter.