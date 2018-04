Die D&AD Jury, welchen in den letzten beiden Tagen in London tagte, hat die Anzeige «How to find love if you’re Donald Trump» in den Kategorien Press Advertising (Tactical Press Advertising) und Writing for Advertising (Writing for Press Advertising) ausgezeichnet. Wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt, kommt in den nächsten Tagen aus, welche Farbe die Pencils haben werden. Schon jetzt ist klar: «Die Freude an der Bäckerstrasse und der Blaufahnenstrasse ist riesig».

Diese Anzeige für den Kein-&-Aber-Verlag war auch in der Schweiz erfolgreich. Bei den ADC-Awards holte «Trumps Gedanken» Gold in der Kategorie Anzeigen (persoenlich.com berichtete).

Laut der Website des Awards kommt aus der Schweiz eine weitere Agentur zu hohen Ehren: Wirz für das Ikea-Schlafkonzert in der Kategorie «Crafts for Advertising / Sound Design & Use of Music for Digital Marketing.» Zusammen mit dem bekannten Komponisten Max Richter hatte die Agentur ein 8-stündiges Konzert durchgeführt, dem die Zuhörer in Betten beiwohnen konnten (persoenlich.com berichtete). (pd/eh)