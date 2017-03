Mit «Challenge The Future» macht PostFinance seit Dezember als Arbeitgeberin für ICT-Kräfte auf sich aufmerksam. In der interaktiven Folgekampagne spielen die ICT-Spezialisten des Unternehmens nun eine zentrale Rolle. Die von Maxomedia konzipierte Folgekampagne hole die Fachkräfte in ihrer Welt ab und lasse sie selbst Teil der Aktion werden, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Die HR-Kampagne positioniert PostFinance als innovationsorientierte Arbeitgeberin, bei der künftige ICT-Mitarbeitende ihre Skills beweisen und die Zukunft aktiv mitgestalten können. Erneut werden ICT-Spezialisten zur Challenge herausgefordert.

Online-Banner und Social Media Ads stellen knifflige Quiz-Fragen, die es innert kurzer Zeit zu lösen gilt. Auf die Frage geklickt, lösen die Nutzer auf der Landingpage challengethefuture.postfinance.ch weitere Aufgaben aus der Informatikwelt. Die Aufgaben aus sechs verschiedenen ICT-Bereichen wurden wie bereits in der Lancierungskampagne in Zusammenarbeit mit bestehenden Mitarbeitenden erarbeitet.

In ihrer Welt werden die potenziellen künftigen Mitarbeitenden auch an den Fachevents abgeholt. Am Swiss Testing Day forderten Vertreter von PostFinance ICT-Spezialisten auf, sich der Herausforderung zu stellen. Weitere Live-Präsenzen folgen im Verlauf des Jahres und ergänzen die digitalen Touchpoints. Die persönliche Begegnung bietet die Möglichkeit, Leads zu generieren.

Mitarbeitende werden Botschafter

Auf dem eigenen internen Hub können sich auch die ICT-Spezialisten von PostFinance den Aufgaben stellen und neue Quizfragen einreichen. Dazu werden sie laut Maxomedia ermuntert, als Botschafter zu agieren. «PostFinance sucht Tüftler, die wie Q – das Mastermind von James Bond – bereit sind, die Zukunft mitzugestalten und gemeinsam etwas zu bewirken. Wer könnte besser darüber berichten, wo und wie die wahren Qs arbeiten als die Mitarbeitenden selbst?», wird Tatjana Meichtry, Beraterin bei Maxomedia, in der Mitteilung zitiert. Wollen die IT-Spezialisten von PostFinance das Unternehmen zukünftig extern vorstellen, finden sie auf dem internen Hub ein umfassendes ICT-Toolkit. Gewonnene Leads, ob digital oder vor Ort, werden für weitere Direktmarketing-Massnahmen verwendet.

Mit allen Teilnehmenden bleibt PostFinance durch seinen Newsletter in Kontakt. Im Anschluss an das Quiz können Nutzer die Jobnews des Unternehmens abonnieren. Wer einen Topscore erzielt, wird zudem eingeladen, sein LinkedIn- oder Xing-Profil mit der Bank zu teilen oder seinen Lebenslauf hochzuladen.

Höhepunkt soll der Wettbewerb sein. Verlost werde unter allen Teilnehmenden zwei Mal ein dreitägiger Eintritt an den WebSummit 2017 in Lissabon inklusive Flug, Unterkunft und Taschengeld, schreibt Maxomedia. Die Gewinner würden dabei selbst zu Botschaftern und berichten aus erster Hand vom Event.

Landesweite Kampagne

Die Kampagne erstreckt sich über rund ein halbes Jahr und beinhaltet nebst präzisem Targeting und Retargeting mit Webbannern auch Sponsored-Posts auf LinkedIn und Facebook sowie Karussell-Ads auf gleichnamiger Plattform. Den zentralen digitalen Hub bildet die Landingpage. Diverse PR- und PPR-Massnahmen wie Publireportagen auf 20min.ch und in Fachmedien machen die Zielgruppe immer wieder auf das Thema aufmerksam. Die Kampagne läuft landesweit auf Deutsch, Französisch und Italienisch. (pd/wid)