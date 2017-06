Basel West: Mit Weiterbildung die Karriere vorantreiben

Die Handelsschule KV Aarau setzt in ihrer Kommunikation vermehrt auf Content, wie die Agentur in einer Mitteilung heisst. Auf der Website würden Lehrkräfte, Verantwortliche und Absolventen von Lehrgängen Einblick in den praxisorientierten Schulalltag geben. In Interviews, Erfahrungsberichten und Videos würden sie den Nutzen einer Weiterbildung im kaufmännischen Bereich erläutern.

Auch die Sujets der mehrjährigen Werbekampagne mit Personenportraits sind mit authentischen Statements von Schulabsolventen erweitert worden, wie es weiter heisst. F12-Plakate seien in der Schulumgebung und an gut frequentierten Bahnhöfen in den Kantonen Aargau und Solothurn zu sehen. Die Kampagne sowie die Videos wurden von Basel West Unternehmenskommunikation konzipiert und produziert.

Auftraggeber: Handelsschule KV Aarau: Christoph Büchli-Sen (Leiter Erwachsenenbildung); Agentur: Basel West Unternehmenskommunikation: Thomas Aerni (Beratung), Stephan Lichtenhahn (Storyboard), Manuel Bürli (Regie/Film/Schnitt), Sinia Brugger (Gestaltung). (pd/tim)