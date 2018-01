Auch im neuen Jahr hat die Agentur an der Seefeldstrasse zu feiern: Nach dem vor Weihnachten kommunizierten Gewinn von «watson» begrüsst die Agentur nun auch Generali Versicherungen als Neukunden an Bord, wie sie in einer Mitteilung schreibt.



Das Mandat umfasse neben klassischen Werbelösungen vor allem auch ein breites Spektrum an digitalen, datengetriebenen Kommunikationsmassnahmen. Diese würden im Zusammenhang mit der Neupositionierung von Generali Schweiz intensiviert. In einem Pitch, der schon im Spätsommer stattfand, setzte sich TBWA\ mit einem «100% datengetriebenen Ansatz» gegen die Mitbewerber durch. Über Einzelheiten der Neupositionierung und welche Art Kampagne zu erwarten ist, hüllen sich Agentur und Kunde in Schweigen. Die Lancierung der Kampagne ist für das erste Quartal angesetzt. (pd/maw)