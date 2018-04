Am vergangenen Mittwoch ging zum fünften Mal in Folge die Pixel Party im Züricher Hive Club über die Bühne. Dabei wurden rund 350 Gäste aus der Online- und Werbebranche von acht Sponsoren eingeladen, Tickets kaufen konnte man nicht, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Die Gäste wurden neben der Open Bar und einem Flying Dinner bis spät in die Nacht von den Züricher DJ Mannequine unterhalten.

Die Veranstaltung folgte im Anschluss auf die Swiss Online Marketing Messe, welche am 18. und 19. April stattfand. Erstmals wurde die Party vom neuen Event- und Online Sponsoring-Vermarkter Matto-Group organisiert.

Alle Bilder der Pixel Party 2018 können hier angeschaut werden. (pd/wid)