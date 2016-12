Serviceplan Suisse: Pam Hügli neu Partnerin der Agentur

Zu Beginn des Jahres ist die ausgewiesene Kommunikationsexpertin als Geschäftsführerin zu Serviceplan gestossen (persoenlich.com berichtete). Neu bringt die Vollblutwerberin ihre langjährige Werbe-Erfahrung auch als Partner in die Agentur ein, wie es in einer Mitteilung heisst. «Die Partnerschaft von Pam Hügli ist Ausdruck unseres Bestrebens, nur die besten Mitarbeiter unserer Branche langfristig für unser Unternehmen zu begeistern», wird Gründungspartner und CEO der Serviceplan Gruppe Schweiz Christian Baertschi in der Mitteilung zitiert.

Hügli blickt auf eine langjährige Karriere in renommierten Agenturen zurück, welche sie jeweils nachhaltig prägte. «Bei Serviceplan wurde mir nun dank dem Partner-Modell die Gelegenheit geboten, mich unternehmerisch noch stärker einzubringen. Dies war mir schon immer ein grosses Anliegen», so Hügli.

Bei einer Partnerschaft in der Serviceplan Gruppe handelt es sich um eine sogenannte Tätigkeitsbeteiligung. Das heisst, die Partner betreuen aktiv Kundenmandate im operativen Tagesgeschäft und stehen persönlich für die Leistungen der Agentur ein.

Unternehmerisches Denken und Handeln in den Genen

Hügli begann ihre Karriere bei Advico Young & Rubicam als Werbeassistentin und wechselte nach vier Jahren ins Gründungsteam der Agentur Spillmann/Felser/Leo Burnett, wo sie während zehn Jahren als Beratungsgruppenleiterin und Mitglied des Managements massgeblich für die Geschicke der Agentur mitverantwortlich war.

Mit der Übernahme der Geschäftsleitung der Zürcher Kommunikationsagentur Alpha 245, die sie gemeinsam mit Kreativpartnerin Diana Wick Rossi sehr erfolgreich zur 25-köpfigen Agentur auf- und ausbaute, konnte Hügli ihre breit gefächerte Branchenerfahrung mit dem als Geschäftsführerin gesammelten unternehmerischen Know-how bereichern.

Hügli hat mit den besten Kreativen und Strategen des Landes zusammengearbeitet und in den letzten zwei Jahrzehnten diverse nationale und internationale Markenprojekte betreut. Dabei hat sie viele grosse Kampagnen entscheidend mitgeprägt, die für ihre herausragende Kreativität und Effektivität ausgezeichnet wurden. (pd/cbe)