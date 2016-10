Agentur am Flughafen: Passend mit Nadel und Faden

Mit Nadel und Faden kennen sich die Verantwortlichen des Schneiderateliers «Evelin» bestens aus. In Sachen Werbung und Promotion vertraue das Schneideratelier aber seit Jahren auf die Agentur am Flughafen, heisst es in einer Mitteilung. So hätten die Kreativen aus Altenrhein das Corporate Designs etwas aufgefrischt.

Verantwortlich bei Schneideratelier Evelin: Evelin Hatzigeorgiou (Inhaberin); bei Agentur am Flughafen: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Valeria Hörler (Grafik), Miriam Egli (Beratung). (pd)