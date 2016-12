Koch Kommunikation: Persönliche Botschaften mit der Post

Wie jedes Jahr hat die Schweizerische Post auch in diesem November die Weihnachtsbriefmarken des Jahres präsentiert. Nebst den von Ludek Martschini entworfenen Sonderbriefmarken, gibt es erstmals eine digitale Überraschung für den Empfänger, heisst es in einer Mitteilung der Agentur.

Durch die Scanfunktion in der Mobile-App der Post wird beim Einlesen der Marken ein exklusiver Kurzfilm in vier Sprachen abgespielt. Koch Kommunikation hat in diesem Jahr nebst dem Keyvisual für Print auch erstmals den Weihnachts-Spot konzipiert und realisiert.

Darin treffen sich drei Generationen – Grossmutter, Mutter und Enkelin – in einem kleinen Bistro zu einem gemütlichen Kaffee. Die Kleine überrascht den daheimgebliebenen Opa zum Schluss mit einer Überraschung auf dem Postweg.

Sämtliche Motive der diesjährigen Briefmarken-Serie können im Kurzspot entdeckt werden und sind Überbringer persönlicher Botschaften in der Weihnachtszeit.

Verantwortlich bei der Post CH AG: Bettina Hufschmied (Leiterin Marketing-Kommunikation), Matthias Gerber (Leiter Beratung Marketing-Kommunikation), Karin Weber (Beraterin Marketing-Kommunikation). (pd/cbe)