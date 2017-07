Am Montag ist Polo Hofer seinem Krebsleiden erlegen (persoenlich.com berichtete). Bereits am Samstag erschien in der «BZ Berner Zeitung» und deren Kopfblätter «Berner Oberländer», «Thuner Tagblatt» und «BZ Langenthaler Tagblatt» ein Inserat, welches nicht nur der Trauer einer ganzen Region Ausdruck verleiht, sondern auch das musikalische Schaffen des gebürtigen Oberländers würdigt und einordnet.

Es stellt Polo als Musikerlegende vom internationalen Format eines Lemmy dar, ebenfalls zu früh verstorbener Gründer, Sänger und Bassist der Kultrockband Motörhead. Kreiert wurde das Sujet von der BZ-Hausagentur Komet.

Die «BZ Berner Zeitung» zeige damit, dass sie auch die internationale Musikszene aus ihrer eigenen, lokalen Optik betrachtet, schreibt die Agentur dazu in einer Mitteilung.

Verantwortlich bei der Tamedia AG: Patrick Linder (Leiter Werbung/Dialogmarketing), Sabine Vögeli (Kommunikationsplanerin Werbung/Dialogmarketing); bei Komet: André Benker (Creative Direction), Roland Zenger (Art Direction), Daniel Müller (Text). (pd/wid)