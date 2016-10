Valencia Kommunikation: Reise in die Welt des Wissens

Coop überrasche neugierige Kids mit einer neuen Promotion rund um das Thema Wissen, wie die Agentur Valencia in einer Mitteilung schreibt. In Zusammenarbeit mit «Was ist was» wurde ein Sammelalbum entwickelt, in dem Kinder Antworten auf viele Fragen finden und welches sie mit 156 Sammelbildern füllen können.

Valencia habe für diese Promotion die Kommunikation erarbeitet und das passende Visual entwickelt. In enger Zusammenarbeit mit Coop sei ein digitales Composing entstanden, welches die Wissenswelt als Planeten abbildet, den die Kinder erforschen können. Eingesetzt wird das Visual online und auf einer Vielzahl, ebenfalls von Valencia realisierter Werbemittel vom Flyer bis zum F12-Plakat.

Ein besonderes Highlight ist der Fernsehspot, den Valencia mit der Boutiq Filmproduktion und den HitMill Studios realisiert hat. In diesem «aufwändig produzierten» 25-Sekunden-Spot taucht ein Junge in sein Sammelalbum ein und nimmt die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise in die Welt des Wissens.

Speziell für den Online-Einsatz wurde zudem eine konzentrierte 15-Sekunden-Version produziert. Laut der Mitteilung kombiniert der Spot Realfilm mit digitaler Animation und ist komplett in der Schweiz produziert worden. Die Sammelaktion läuft vom 17. Oktober bis 3. Dezember 2016 in allen Coop Supermärkten, Coop City Warenhäusern, und coop@home.

Verantwortlich bei Coop: Thomas Schwetje (Leiter Marketing/Services), Sacha Zuberbühler (Leiter Werbung), Catherine Gritti (Projektleiterin Werbung), Helmut Träris (Leiter Verkaufsförderung/ Koordination CP/Projekte), Manuela Kerker (Projektleiterin Verkaufsförderung), Oliver Johnson (Leiter Digitales Marketing), Anja Kapust (Digitales Marketing), Karin Heliopoulos (Leiterin Media); bei The Whole Media: Stephan Küng; bei Boutiq: Mike Huber (Regie Live Action), Sebastian Harms (Regie Animation), Chantal Gugger (Producer), Annina Luchsinger (Junior Producer); bei HitMill: Roman Camenzind (Executive Producer), Fred Herrmann (Composer & Producer) Noemi Mathis (Projektleiterin); bei Valencia Kommunikation: Michael Gerber (CEO), Tommy Schilling (Creative Director), Gianna Burghartz (Art Director), Béatrice Otto (Art Director), Delia Guerriero (Assistant Art Director), Sebastian Refardt (Senior Texter), Iraklis Hungerberg, Jasmin Marty (Beratung), Emanuel Plüss, Patrick Hublard (Polygrafie). (pd/clm)