Werbeanstalt: Sidroga durch Pitch gewonnen

Sidroga hat ihr jahrhundertealtes Heilkräuterwissen bewahrt und bietet heute in Deutschland, Österreich und der Schweiz hochwertige Gesundheitstees an. In der Schweiz bekommt man die beliebten Sidroga-Arzneimitteltees in praktisch jeder Apotheke und in jeder Drogerie.

Die Werbeanstalt hat sich in einem internationalen Pitch für Sidroga durchgesetzt und zeichnet damit verantwortlich für die internationale Relaunch-Kampagne des Kinder-Instant-Sortiments «Teexpress», wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Die ersten Arbeiten werden in den kommenden Wochen bereits zu sehen sein. (pd/cbe)