Scholz & Friends: Sofa-Akrobatik vor dem Fernseher

In etwas mehr als zwei Wochen geht der neue Schweizer Sportsender My Sports on air. Die Kampagne zum Start entwickelt hat Scholz & Friends Zürich. Darin soll My Sports als Sender etabliert werden, der sich für die Sportler, wie auch die Sportfans engagiert, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Im Zentrum der Kampagne stehen das Herzblut und die Liebe zum Sport, welche die Sportfans mit den Sportlern verbindet. Gezeigt werden Fans, die beim Mitfiebern vor dem Bildschirm ein vergleichbares Engagement an den Tag legen wie die Sportler selbst.

«Zwei Welten verschmelzen, die des Sportlers und die des Fans. Genau so soll My Sports daherkommen. Wir wollen den Sport nahbar und lebendig zum Zuschauer bringen. Dafür steht diese Kampagne», wird Steffi Buchli, Programmleiterin und Moderatorin in der Mitteilung zitiert. In der Romandie übernimmt Chefredaktor Alex Burkhalter die Zuschaueransprache im Spot.

Die orchestrierte Kampagne für My Sports sowie das UPC-Senderpaket My Sports Pro läuft seit 18. August 2017 in TV, Online, Print und am Point of Sale.

Verantwortlich bei UPC: Ratna Irzan (VP Marketing Communication & Brand Management), Ingrid Zaissenberger (Director Marketing Communication & Brand Management), Laura Ballestrin (Manager Marketing Communication), Julia Trunkwalter (Marketing Communication Specialist); verantwortlich bei Scholz & Friends Zürich: Luca Stancheris, David Hugentobler, Thomas Müller, Christian Vosshagen (Kreation), Tobias Händler (Strategie), Nuria Büchi und Seraina Studer (Beratung); verantwortlich bei Manifesto Films: Reto Salimbeni (Regie), Shannon Mildon (Producer), Charlotte Hottinger (Client-Services), Andi Jenny (3D), Tino Wohlend (Edit & Post-Supervisor), Fred Hermann, Hitmill (Musik); Fotografie: Gian Paul Lozza (pd/wid)